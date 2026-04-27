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Ministro Luiz Marinho avalia que escala 6x1 é 'muito mais cruel para as mulheres'

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 12:46:00 Editado em 27.04.2026, 12:55:24
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O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 27, que o fim da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso é uma pauta visivelmente importante para mulheres, embora seja relevante também para homens. Ele discursou na cerimônia de lançamento do 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios.

"Evidente que é importante para homens e mulheres, mas é óbvio, está visível, está latente que essa jornada de trabalho é muito mais cruel para as mulheres", disse o ministro do Trabalho, defendendo a importância de agregar esforços para melhorar as condições das mulheres.

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Marinho ainda defendeu que o voto em lista fechada - uma proposta de reforma política que já foi defendida pelo PT, mas não avançou - poderia servir para aumentar a participação das mulheres na política. Segundo o ministro, os partidos poderiam ser obrigados a intercalar homens e mulheres nas listas, o que tenderia à paridade em cargos eleitos.

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6X1/JORNADA/PEC/LUIZ MARINHO/MULHERES
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