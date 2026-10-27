Ministro José Guimarães sobre pacote fiscal: não foi discutido no governo

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que não está em discussão no governo o envio de uma proposta de ajuste fiscal. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 27, á imprensa, enquanto a bancada do PT na Câmara dos Deputados realizava uma reunião em Brasília.

Na ocasião, Guimarães havia sido questionado se o governo vai enviar um pacote fiscal ao Congresso e foi lembrado de declarações recentes do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre o tema. "Esse assunto não foi discutido aqui na bancada", respondeu.

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Em seguida, foi perguntado sobre a posição do governo. "Também não foi discutido no governo não."

Guimarães fez a afirmação num momento em que o ministro da Fazenda tem defendido o envio de um projeto de lei complementar para perseguir o centro da meta fiscal e mostrar compromisso fiscal do novo governo.

Durigan também disse que outras políticas fiscais estão sendo estudadas, sem detalhar quais.