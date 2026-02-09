Ministro Jader Filho descarta revisar taxa de juros do Minha Casa Minha Vida

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou nesta segunda-feira, 9, que o programa Minha Casa Minha Vida está praticando a menor taxa de juros de todos os programas habitacionais que já existiram no país. Questionado por jornalistas, o ministro descartou, por ora, revisar os percentuais.

"Nós estamos na menor taxa de juros da história do programa na faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850, tem uma taxa de juros de 4% ao ano na região Norte e Nordeste e nas outras regiões, 4,25%", pontuou o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele afirmou também que não há previsão de baixar mais os juros. "Nós acreditamos que, até pelos resultados, essa taxa de juros está atendendo a necessidade do povo brasileiro."

O ministro participou do seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Jader Filho enfatizou que 85% dos lançamentos no Brasil são dentro do programa Minha Casa Minha Vida e que os patamares mais baixo da taxa de juros farão a poupança, um dos mecanismos de financiamento habitacional, voltar a ser competitiva. "Eu não acredito que a poupança vai voltar, em algum momento, naqueles patamares anteriores. Obviamente, com a taxa de juros caindo, vai sobrar mais recurso para o financiamento e, com isso, a gente vai fortalecer o setor da construção civil, que gera emprego e renda."