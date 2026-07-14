Ministro iraniano diz que exportações de petróleo continuam sem interrupções

O ministro do Petróleo do Irã, Mohsin Paknejad, afirmou que as exportações de petróleo continuam sem interrupções e que a pasta mantém há anos mecanismos necessários para neutralizar as sanções dos Estados Unidos.

"O processo de exportação de petróleo iraniano continua como antes e não haverá problemas nesse sentido", disse Paknejad, nesta terça-feira, 14. "Os americanos, como de costume, quebraram a promessa e, de alguma forma, violaram o Artigo 10 do memorando de entendimento relativo às isenções de 60 dias."