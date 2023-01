Ministro Fávaro participa de evento na Alemanha: 'Brasil pronto para contribuir'

Júlia Pestana (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa neste sábado (21) da Berlin International Green Week, na Alemanha. Em evento, Fávaro reforçou o comprometimento do Brasil na contribuição com o futuro da agricultura e da indústria de alimentos com enfoque na sustentabilidade. Esta é a primeira viagem internacional de Fávaro como ministro.

continua após publicidade .

Segundo ele, o pedido feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que ele leve a mensagem "de que o Brasil vai continuar sendo um importante player da produção de alimentos no mundo".

"É essencial, ainda, trabalharmos por um sistema de comércio internacional agrícola aberto e com regras previsíveis, baseadas na ciência, para garantir a segurança alimentar global e promover o crescimento econômico inclusivo", escreveu o ministro em uma publicação no Twitter.

continua após publicidade .

O ministro também discutiu, na Conferência de Ministros da Agricultura, os sistemas alimentares resilientes ao clima, além de destacar o compromisso do Brasil e do governo na intensificação sustentável a partir da agricultura de baixo carbono. Cerca de 70 ministros da Agricultura são esperados no evento.