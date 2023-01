Ministro dos Transportes prevê entrega de obras em 861 km de rodovias até abril

Amanda Pupo e Marlla Sabino (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), anunciou nesta quarta-feira, 18, que pretende entregar até abril obras em 861 quilômetros de rodovias, seja para construção, revitalização ou implemento de sinalizações. Ele também prevê a construção ou revitalização de 72 pontes e viadutos, além da retomada de obras em 670 km de rodovias.

continua após publicidade .

Dentro desse número, serão 572 km revitalizados, 92 km construídos, atenção para 6 km de segmentos críticos, além da construção de uma ponte.

Os números foram apresentados dentro do plano dos 100 primeiros dias de trabalho do Ministério.

continua após publicidade .

Como exemplo de rodovias que receberão esse tipo de investimento, Renan Filho apontou BR-364/AC, BR-381/MG (onde também haverá licitação);BR-163/PR; a BR-470/SC; a BR-116/BA e BR-101/AL.

Para essas e outras obras planejadas para o primeiro quadrimestre de 2023, segundo o ministro, haverá a maior capacidade de execução financeira da pasta dos últimos cinco anos, na ordem de R$ 1,7 bilhão.

Licitações

continua após publicidade .

O ministro dos Transportes afirmou ainda nesta quarta-feira que, até abril, tem expectativa de fazer licitações em 17,3 mil km de rodovias, fechar contratações em 8 mil km, além de assinar novas ordens de serviço para 2,7 mil km de estradas federais. Ainda prevê a elaboração de novos projetos para 1,4 mil km de rodovias.

Os números também foram divulgados na coletiva para apresentar o plano de trabalho para os 100 primeiros dias da pasta, que terá em 2023 orçamento discricionário da ordem de R$ 18,8 bilhões, além de R$ 2,7 bilhões em restos a pagar autorizados no ano passado.

PPI e PAC

continua após publicidade .

No anúncio, Renan Filho também destacou a articulação com o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e com a Casa Civil para definição das obras que ganharão atenção no novo Programa de Aceleração de Investimentos (PAC), que, segundo o ministro, irá se dedicar aos empreendimentos estruturantes.

"O mais importante da reunião de ontem que tivemos com a Casa Civil e com as pessoas que serão responsáveis pelo PAC é que vamos priorizar as ações estruturantes e obras estruturantes para o País. O governo tem interesse em fortalecer o uso de recursos existentes para obras estruturantes, duplicações de rodovias, integrações ferroviárias para competitividade da economia. Essa é abordagem que já foi feita no PAC em outro momento e vai retomar o interesse do governo é priorizar obras estruturantes", disse Renan Filho, ressaltando que, em 2023, além da retomada de investimentos públicos, o governo quer "reordenar" o planejamento para os quatro anos.