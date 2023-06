Ministro do Trabalho projeta mais de 2 milhões empregos formais para 2023

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, projetou nesta sexta-feira, 2, a criação de até 2,5 milhões de vagas de emprego formal - ou seja, com carteira assinada - ao participar da inauguração de uma nova linha da montadora de ônibus elétricos Eletra em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Após lembrar que o País gerou mais de 750 mil postos desde janeiro, o ministro disse que o mercado de trabalho pode terminar 2023 com algo entre 2,2 milhões e 2,5 milhões de empregos formais.

"Tenho certeza que podemos projetar para este ano mais de 2 milhões de empregos formais, chegando a 2,2 milhões ou 2,5 milhões de novos postos", declarou Marinho, acrescentando que os investimentos do setor privado reforçam essa aposta.