Ministro do TCU chama de 'puxadinho orçamentário' uso de 'dinheiro esquecido' no Desenrola

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Walton Alencar Rodrigues, argumentou nesta terça-feira, 25, que o uso de "dinheiro esquecido" no programa Desenrola representa a "criação de um orçamento paralelo" não contido. Ele também usou a expressão "puxadinho orçamentário".

O risco apontado pelo ministro é a eventual utilização desses recursos para bancar outras despesas, além do programa de renegociação de dívidas. Ou seja, na argumentação dele há risco de utilização do uso irregular desses recursos. O tema está sendo discutido agora no plenário.

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Alencar Rodrigues classificou a situação como "grave" e disse ainda que há comprometimento da credibilidade da política pública. "Nós não estamos inviabilizando o programa na sua espinha dorsal. Tudo que foi feito até o presente momento está salvaguardado", declarou Rodrigues.

Ele também ressaltou que qualquer nova utilização de recursos deve ser recolhida na conta única do Tesouro.