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ECONOMIA

Ministro do Planejamento afimar que não há projeção de reajuste para o Bolsa Família

Escrito por Mateus Maia, Flávia Said e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 17:40:00 Editado em 22.05.2026, 17:48:23
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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, foi direto nesta sexta-feira, 22, ao descartar possíveis reajustes no Bolsa Família. A afirmação foi realizada, em entrevista à imprensa, ao ser questionado por jornalistas na apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas: "Sem projeção de ajuste."

Um possível aumento do benefício foi noticiado nas últimas semanas como uma possível medida do governo em ano eleitoral.

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Nesta sexta-feira, o governo congelou R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre, divulgado pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.

Ao todo, R$ 23,7 bilhões foram bloqueados para cumprir o limite de crescimento das despesas previsto no arcabouço fiscal. O montante representa um adicional de R$ 22,1 bilhões frente ao relatório do primeiro bimestre, no qual havia sido bloqueado R$ 1,6 bilhão.

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bolsa familia Bruno Moretti CONTENÇÃO Despesas orçamento Planejamento RECEITAS
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