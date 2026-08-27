Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ministro do MDIC nega nova restrição da UE ao comércio com o Brasil

Escrito por Renan Monteiro e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, relatou nesta quinta-feira, 27, que eventual nova restrição da União Europeia ao comércio com o Brasil não deverá ser efetivada. Porém, em caso eventual imposição adicional, o imbróglio será superado, na avaliação dele. Ele foi questionado sobre o tema em coletiva de imprensa.

"A expectativa do Ministério da Agricultura é favorável, é boa. Ele Ministério acha que não vai acontecer nenhuma imposição, uma outra imposição de restrições ao comércio com o Brasil. Ou, se ocorrer, a imposição será superada. Quando tecnicamente for verificada, todos vão saber que não há necessidade ou razão alguma para as restrições. O Brasil dialoga com a União Europeia de uma maneira muito proativa", disse Elias Rosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou na semana passada que a União Europeia (UE) faria uma auditoria na produção brasileira de frangos e mel, com objetivo de averiguar os controles do País sobre o uso de antimicrobianos na produção exportada à UE. A medida ocorre após o Brasil ter sido retirado da lista de fornecedores de carnes e produtos de origem animal para o bloco europeu.

O Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia entrou em vigor de forma provisória em maio de 2026. Márcio Elias Rosa disse que a fase atual é de aperfeiçoamento e adaptação. "Esses momentos de indefinição, vamos chamar assim, são naturais nessa fase de implantação de um acordo que é um dos maiores acordos de livre comércio, tarifário, que nós já fizemos no mundo", declarou.

A nova lista de fornecedores de carnes e produtos de origem animal aptos a exportar ao bloco europeu em cumprimento ao regulamento de antimicrobianos da UE, da qual o Brasil foi retirado, validada pela Comissão Europeia, entra em vigor em 3 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
UE/BRASIL/COMÉRCIO/RESTRIÇÃO/MDIC/MÁRCIO ELIAS ROSA/NEGATIVA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV