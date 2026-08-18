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ECONOMIA

Ministro do MDIC diz que taxa de juros está em patamar 'insuportável'

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse nesta terça-feira, 18, que a taxa de juros está em patamar "insuportável" para o setor produtivo. Após ressaltar que a economia vive um bom momento, citando a inflação "contida" e o baixo desemprego, o ministro afirmou que a redução da taxa de juros representa a "Cruzada" a ser vencida pelo País.

"Dinheiro caro é dinheiro que não vai para o investimento. Essa taxa é insuportável para qualquer empresário. Esse é o grande desafio. E não há razão macroeconômica para essa taxa. Acho que essa é uma discussão que nós estamos conseguindo fazer, que é reduzir ou ter condições de reduzir a taxa de juros", declarou Márcio Elias em discurso na cerimônia de abertura do congresso da Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

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Ele aproveitou o encontro com revendedores de veículos para destacar os resultados positivos do setor neste ano, o que mostra, avaliou, a efetividade das políticas industriais e dos programas de apoio à troca de automóveis, como o Carro Sustentável.

"Acho que nós conseguimos assistir a um aquecimento do mercado", disse o ministro, lembrando que o crescimento da produção de veículos no Brasil só fica atrás da registrada na Índia neste ano.

Marcio Elias também defendeu a importância de um ambiente institucional estável para destravar investimentos. "Não se faz política com açodamento", afirmou, ao sustentar que medidas precisam ser construídas "no tempo certo e da maneira adequada".

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No mesmo sentido, salientou que "segurança jurídica é fundamental", assim como a previsibilidade econômica. Ele apontou ainda a estabilidade política como um terceiro pilar essencial.

De acordo com o ministro, "o que afugenta" os investimentos, inclusive estrangeiros, é a instabilidade política, a imprevisibilidade econômica e a falta de segurança jurídica.

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BC/COPOM/JUROS/MÁRCIO ELIAS ROSA
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