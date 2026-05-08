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Ministro do MDIC diz que convidou chefe do USTR para reunião na próxima semana

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 17:31:00 Editado em 08.05.2026, 17:41:49
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou que o grupo de trabalho com os norte-americanos para debater tarifas começou nesta sexta-feira, 8, e que ele convidou o representante comercial dos Estados Unidos (chefe do USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, para uma conversa por videoconferência na próxima semana, possivelmente na terça, 12.

"É óbvio que nós vamos ter que, no próximo capítulo, discutir concretamente o que eles querem de redução (de tarifas) e ali vamos precisar entender se é possível ou não", disse Elias à GloboNews.

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O ministro esteve na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa quinta-feira, 7, em Washington.

Ele disse ainda que o Brasil precisa dialogar e entender os gargalos que levam os EUA a entender que o Brasil pratica tarifas mais altas. "Agora, óbvio que se nos for apresentado argumento factível de necessidade de revisão, de realinhamento, nós temos que ter boa vontade", disse.

Elias pontuou que, de toda a pauta importadora do Brasil vinda dos Estados Unidos, 74% não pagam imposto, "tanto que o Brasil é deficitário na relação comercial com os Estados Unidos", relembrou.

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Segundo ele, a existência do déficit em si não é problema, porque há muita complementaridade entre os investimentos.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/LULA/ENCONTRO/GT
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