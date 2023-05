Ministro do Desenvolvimento Agrário passa a integrar conselho estratégico da Camex

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar passará a integrar o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex). A alteração na composição do conselho consta do Decreto 11.524, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11. Compete ao Conselho Estratégico estabelecer a estratégia e as orientações de comércio exterior, com vistas à inserção do País na economia internacional; conceder mandato negociador e estabelecer orientações para as negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior, aos investimentos estrangeiros diretos e aos investimentos brasileiros no exterior; estabelecer orientações para promoção de mercadorias e serviços no exterior, entre outras.