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Ministro diz que manifestou interesse de maior importação de fertilizantes em viagem

Escrito por Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 13:53:00 Editado em 13.05.2026, 14:00:32
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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que, em viagem à Ásia Central, manifestou aos anfitriões o interesse do Brasil de maior importação de fertilizantes. Em entrevista à CNN Brasil a partir da Índia, onde participará da reunião do Brics na quinta-feira, 14, o chanceler explicou que, antes de chegar ao país, passou pelo Cazaquistão e pelo Uzbequistão. "São dois dos cinco países da Ásia Central, que compõem o C5, é uma fronteira importante econômica, comercial e também política para o Brasil", explicou.

O C5 é formado por Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

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O ministro destacou que os dois países somados contam com uma população de 60 milhões de habitantes e que se trata de uma nova fronteira comercial para o Brasil, já que são produtores de petróleo e exportadores de fertilizantes. "Nos meus encontros, estive com os ministros de exterior dos dois países e com os presidentes dos dois países. A todos, manifestei esse interesse de termos uma relação comercial maior, mas importante. Já somos importadores, mas queremos uma importação maior e mais permanente dos fertilizantes que são necessários à nossa produção agrícola", explicou.

Vieira salientou que o Brasil importa cerca de 45 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. "Portanto, foi uma viagem muito bem-sucedida, muito boa. Eu estive nos dois países acompanhado por uma delegação de cerca de 10 grandes empresas e empresários, representantes de empresas brasileiras, nessas duas visitas", mencionou.

Segundo ele, há um grande espaço para que o Brasil aumente o comércio com os cinco países da região, sobretudo com os dois que visitou nesta viagem.

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Há projetos, conforme o ministro, de visitar os três outros países da Ásia Central com os quais o Brasil mantém relações em um futuro próximo.

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