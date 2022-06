Ministro diz que governo não pode interferir em preços de combustíveis

Da Redação

Segundo o ministro de Minas e Energia, "é difícil para a população entender que o governo não pode interferir nos preços"

Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia, disse nesta terça-feira (21), em uma audiência pública, que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis.

continua após publicidade .

Sachsida fez a declaração após o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pedir demissão nessa segunda-feira (20), por conta de pressões políticas feitas pelo governo e aliados.

"É difícil para a população entender por que o governo não interfere nos preços dos combustíveis. Não é possível interferir no preço dos combustíveis, não está no controle do governo. Preço é decisão da empresa, e não do governo. Temos marcos legais que impedem a interferência do governo, mesmo sendo acionista majoritário", alegou o ministro.



continua após publicidade .

O sucessor de Mauro Coelho deve ser Caio Paes de Andrade, escolhido por Bolsonaro. A troca deve ser efetivada em algumas semanas.

Nos últimos dias, Bolsonaro e aliados, entre eles o presidente ada Câmara, Arthur Lira (PP-AL), intensificaram a pressão para que Mauro Coelho pedisse para sair. Isso porque o presidente e sua equipe decidiram pôr na Petrobras a culpa pela disparada nos preços dos combustíveis.



Com informações do g1.