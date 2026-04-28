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Ministro diz que 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 16:22:00 Editado em 28.04.2026, 16:29:57
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O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta terça-feira, 28, que 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares, somando cerca de R$ 3 bilhões em pagamentos nessa modalidade.

"Nós temos aqui números significativos do ressarcimento. São 4,5 milhões de benefícios efetuados dentro do sistema de devolução dos recursos e batemos, finalmente batemos, aquela meta dos R$ 3 bilhões de reais, R$ 3,06 bilhões pagos em ressarcimento desde o dia em que foi lançado, a partir daquele grande acordo que nós fizemos com a mediação do Supremo Tribunal Federal", declarou o ministro.

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