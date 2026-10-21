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ECONOMIA

Ministro defende manutenção da vinculação dos benefícios previdenciários ao ajuste do mínimo

Escrito por Francisco Carlos de Assis, Jean Mendes e Eduardo Puccioni (via Agência Estado)
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O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou, durante a abertura do 47º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP), que o País precisa preservar a vinculação do valor de aposentadorias e pensões à política de valorização do salário mínimo, argumentando que a desvinculação pode gerar empobrecimento e piora de indicadores sociais.

"É importante lembrar aqui que nós temos, nos últimos anos, a volta do aumento real do salário mínimo. E esse aumento real do salário mínimo está atrelado ao aumento das aposentadorias e pensões", disse o ministro.

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Segundo ele, o tema está sendo discutido na atual seara política e exige um olhar cuidadoso e dedicado de todos os atores do sistema previdenciário.

Wolney citou o Chile como exemplo de efeitos adversos. "A gente não imagina o que seria do Brasil com a desvinculação do salário mínimo, dos avanços reais do salário mínimo, das pensões e das aposentadorias. Isso aconteceu no Chile, causou um empobrecimento dos idosos", afirmou.

Ele também mencionou a Argentina, ao dizer que o país vizinho enfrenta empobrecimento e aumento massivo de problemas sociais entre idosos.

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SALÁRIO MÍNIMO/PREVIDÊNCIA/VINCULAÇÃO/WOLNEY QUEIROZ/DEFESA
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