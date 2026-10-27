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ECONOMIA

Ministro de Portos e Aeroportos afirma que PPI precisa ser fortalecido em próximo mandato

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 27, que, independentemente de onde o Programa de Parcerias de Investimento (PPI) - hoje na Casa Civil - for alocado em um próximo mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é necessário que ele seja fortalecido para que os projetos de infraestrutura definidos como estratégicos pelo governo saiam do papel.

"Onde o PPI estiver, ele precisa ser fortalecido. Especialmente agora que a gente acabou de lançar o Plano Nacional de Logística (PNL), que tem como objetivo integrar os diversos modos de transporte, para que a gente construa corredores logísticos, para que a gente faça os investimentos em infraestrutura de maneira mais planejada", afirmou a jornalistas em evento da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), em Brasília (DF).

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No setor, há a atenção para qual Pasta da Esplanada irá o PPI - caso haja mudanças -, uma vez que sua realocação é estratégica para se obter reivindicação junto ao Executivo. Há o entendimento de que na Fazenda ou no Ministério do Planejamento e Orçamento, haveria maior capacidade institucional para articular maior espaço no Orçamento Discricionário para os projetos de infraestrutura nacional.

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INFRAESTRUTURA/PPI/Tomé Franca/DEFE
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