Ministro de Minas e Energia decide retornar do Paraguai após apagão em Estados brasileiros

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiu retornar ao Brasil para acompanhar as atividades relacionadas ao restabelecimento de energia elétrica depois de um apagão que afetou quase todo o País, segundo apurou o

continua após publicidade

, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Silveira está no Paraguai integrando a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi para a cerimônia de posse do novo presidente do país vizinho, Santiago Peña, que ocorre nesta terça-feira, 15. Pouco antes do fechamento deste texto, a Pasta informou que o fornecimento já foi restabelecido também na Região Centro-Oeste. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já havia informado a retomada nas regiões Sudeste e Sul. Segundo o ministério, equipes atuam para restabelecer o abastecimento de energia elétrica no Norte e Nordeste. Até às 10h22, foram recompostos 27% da carga da região Norte e 68% da região Nordeste.