Ministro de Aeroportos falará à imprensa sobre medidas para conter a alta das passagens aéreas

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, concederá entrevista coletiva à imprensa às 19h para anunciar medidas propostas para conter a alta no preço do bilhete aéreo. Segundo a assessoria, o titular da pasta também detalhará as iniciativas que o governo federal tem adotado para ampliar a conectividade no País com objetivo de expandir o acesso da população ao transporte aéreo.

Nos últimos dias, Costa Filho convidou os representantes das principais empresas de transporte aéreo do País para discutir os motivos que levaram ao aumento no valor das passagens aéreas. Além das companhias aéreas, o encontro contará com a presença de representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e da Associação das Empresas Aéreas (Abear).