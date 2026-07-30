Ministro da Indústria nega que Brasil e Argentina vivam crise diplomática

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira, 30, que desconhece a existência de qualquer crise diplomática entre o Brasil e a Argentina desencadeada por ofensas proferidas pelo presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento de lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para o Planalto, no último sábado, 25. "Eu realmente não conheço nenhuma crise diplomática com a Argentina", disse durante evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

No mesmo evento, o embaixador Alex Giacomelli, atual Secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), afirmou que as relações diplomáticas entre os dois países "continuam". "Os fatos são públicos, nosso embaixador foi chamado a Brasília, e, desde então, não houve nenhum fato novo. Diplomaticamente, nós temos que esperar um pouco para passar essa situação, mas as relações diplomáticas continuam e vamos esperar para que não haja nada além disso", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Governo baterá meta de abertura de mercado, dizem ministros

Ministros do governo Lula afirmaram no evento do setor de agronegócio nesta quinta-feira que o Brasil caminha para bater a meta de abertura de novos mercados consumidores para seus produtos agrícolas e industriais em 2026.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou que o Executivo deverá superar a meta de abertura de mais de 700 mercados internacionais estabelecida no início do terceiro mandato de Lula. "O Brasil já celebra 660 novos mercados, e nós vamos bater a meta que nós nos impusemos no início do terceiro governo do presidente Lula, que é abrir mais de 700 mercados. A essa altura, eu já posso dizer com muita convicção que nós vamos bater essa meta", disse a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro Márcio Elias Rosa afirmou que o agronegócio brasileiro funciona como uma vitrine para os produtos agropecuários brasileiros e abre caminho para uma ampliação da presença de bens industrializados do País em outros mercados também. "Nossos produtos agrícolas são a porta de entrada para exportar produtos industrializados. Antes de conhecer um bom produto fruto da indústria de transformação, lá fora, o povo conhece o que nós produzimos no agro, o nosso suco de laranja, o nosso café e a nossa carne. É a nossa vitrine, é a porta de entrada, muitas vezes, para produtos industrializados", afirmou.

O ministro também destacou o avanço das relações comerciais com a União Europeia, apesar dos desafios ainda existentes nas negociações. "Com a União Europeia, em maio e junho, nós tivemos um aumento de US$ 2 bilhões na nossa corrente de comércio. É evidente, é óbvio, que ainda temos dificuldades e problemas para enfrentar. Mas nós vamos superar".