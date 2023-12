Ministro da Arábia Saudita diz acreditar que cortes na produção da Opep+ serão entregues

O ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmou nesta segunda-feira, 4, que "acredita honestamente" que os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) entregarão os cortes de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) anunciados na semana passada. Em entrevista à

, às margens da COP28, o ministro afirmou que o cartel tomou uma postura cautelosa ao sinalizar ao mercado de que os planos de oferta ocorrerão de maneira gradual. "Como não sabemos qual será a situação do mercado em janeiro, fevereiro e março, quisemos ser cuidadosos com a linguagem que usamos", disse. Bin Salman ressaltou ainda que os cortes "absolutamente" poderiam ser estendidos para além do primeiro trimestre, de acordo com a

. Os comentários acontecem em meio a especulações entre investidores de que a Opep+ teria dificuldades para cumprir a redução anunciada. Para a Rystad Energy, o grupo frustrou expectativas ao estabelecer um plano de curto prazo, sem aparente consenso entre os membros.