Ministro argentino Sergio Massa prepara viagem aos EUA para se reunir com FMI

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, viaja no início de setembro para os Estados Unidos. Segundo a agência oficial Télam, ele pretende se reunir com investidores, sobretudo dos setores de hidrocarbonetos e mineração. A autoridade almeja também apoio ao programa de estabilização econômica do país, além de buscar investimentos concretos para apoiar o emprego, diz a publicação estatal em seu site.

Massa passará por Washington, Nova York e Houston. A Argentina mantém um acordo em andamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e deseja flexibilizar as metas, embora Massa tenha dito que o pacto continua em vigor. A agência diz que ele pretende se encontrar em Nova York detentores de bônus do país, e acrescenta que uma reunião com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, ocorrerá em princípio em 6 de fevereiro.