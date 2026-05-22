Ministro afirma que equipe econômica ainda discute valores de uma subvenção ao diesel

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse nesta sexta-feira, 22, que a equipe econômica ainda está discutindo os valores de uma subvenção ao diesel, que pode ser adotada em conjunto com a subvenção à gasolina. As medidas foram anunciadas originalmente no último dia 13.

"A gente está fazendo a discussão ainda sobre o que vai fazer com o diesel, dependendo do cenário da desoneração", disse Moretti, durante entrevista coletiva sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre de 2026, divulgado no período da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais cedo, o ministro afirmou que o governo deve subvencionar até R$ 0,44 por litro da gasolina, a um custo de R$ 1,2 bilhão por mês. No dia 13, Moretti havia anunciado uma subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel, a um custo mensal de R$ 1,7 bilhão, como forma de impedir um aumento dos preços do combustível após o término das desonerações de PIS e Cofins, no fim de maio.

Moretti disse, ainda, que o governo não incorporou nas estimativas da receita administrada o aumento dos preços do petróleo.