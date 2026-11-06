Ministra sinaliza regulamentação do Redata para semana de 16/11, após viagem de Lula

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende anunciar, daqui a duas semanas, a regulamentação do Redata (regime de desonerações para o setor de data centers).

"Estamos praticamente finalizados com os termos da regulamentação. Tivemos que priorizar com o presidente outros temas, inclusive esse sobre transição energética para a viagem da COP31. Provavelmente, essa discussão deverá se dar com ele na outra semana, não na próxima, quando ele estará fora. Na outra semana, esperamos anunciar a regulamentação", afirmou a ministra.

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A fala foi em entrevista coletiva à imprensa no início da tarde desta sexta-feira, 6, no Ministério de Minas e Energia, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Lula participou da reunião, mas foi embora antes da entrevista coletiva dos ministros.

O presidente viaja à Turquia na próxima segunda-feira, 9. Lá, ele participa da COP31. Vai emendar com uma viagem às Filipinas, para ir à cúpula da Asean. A volta a Brasília está prevista para o dia 16 de novembro.