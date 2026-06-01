Ministra do STJ vê investigação sobre Della Coletta 'eternizada' e tranca inquérito de 7 anos

A ministra Maria Marluce Caldas Bezerra, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), trancou investigação sobre o executivo Marcos Della Coletta que há sete anos estava sob suspeita de ligação com um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor farmacêutico. A ministra recriminou o que chama de 'perpetuação do estado investigativo'.

No dia 1.º de junho de 2019, o Ministério Público de São Paulo abriu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Em outubro de 2020, Coletta foi alvo de buscas da Operação Monte Cristo, força-tarefa da Polícia, Promotoria, Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado.

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Os agentes apreenderam R$ 9,5 milhões em dinheiro vivo em um condomínio de Santana do Parnaíba, Grande São Paulo, endereço do executivo, que foi sócio de uma farmacêutica supostamente envolvida na trama e da qual Coletta já havia se desligado no ano anterior.

Nos autos, a defesa de Coletta alegou 'flagrante excesso de prazo' e 'ausência de justa causa'. Sustentou, ainda, a inviabilidade da investigação sem crédito tributário definitivamente constituído e a decadência do suposto crédito tributário, além de sua saída da empresa alvo da Monte Cristo. Os advogados pediram também a devolução da fortuna encontrada com o executivo.

Ao decretar o trancamento do PIC da Promotoria, a ministra Maria Marluce reprovou a longevidade da apuração. "A complexidade da investigação é dado que pode autorizar maior elasticidade temporal, mas não legitima, por si só, a perpetuação do estado investigativo."

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Para a magistrada, a complexidade afasta soluções simplistas, porém não revoga o comando constitucional da duração razoável. A ministra avalia que o prolongamento de uma apuração precisa ter respaldo em diligências efetivas, avanços concretos e 'progressão investigativa minimamente perceptível'.

"Ausente essa demonstração, a invocação genérica da complexidade converte-se em fórmula vazia, incapaz de neutralizar o constrangimento ilegal decorrente do prolongamento excessivo da persecução", aponta Maria Marluce.

Sobre o pedido de liberação de quase R$ 10 milhões, em valores da época não corrigidos, a ministra ponderou que o levantamento não pode ser acolhido de imediato.

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Para ela, embora a apreensão tenha sido mencionada como consequência prática do 'estado investigativo', os elementos constantes dos autos não permitem a ela aferir, com a segurança necessária, a situação jurídica atual do numerário, a existência de medidas cautelares patrimoniais autônomas eventualmente vigentes, nem o exato vínculo processual dos valores com outros investigados ou outras frentes apuratórias.

Maria Marluce decidiu que essa providência deverá ser apreciada pelo juízo de origem, a 2.ª Vara Criminal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, base da operação.

A Monte Cristo teve repercussão na ocasião em que foi deflagrada. Os agentes cumpriram 88 mandados de buscas em distribuidoras de medicamentos e varejistas, além de endereços residenciais e comerciais em cidades do interior de São Paulo e também em Goiás e em Minas. Em um local, agentes da Polícia Civil acharam R$ 200 mil em sacos de lixo.

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Decorridos exatos sete anos da abertura da investigação, o procedimento conduzido pela Promotoria estadual não chegou ao fim. A ministra anota que a complexidade do caso - em razão da multiplicidade de empresas, sócios, diretores e delitos em apuração - 'embora relevante, não possui força justificadora automática e inesgotável'.

Ao Estadão, o Ministério Público de São Paulo informou que a decisão do STJ não transitou em julgado, ou seja, não é definitiva. A Promotoria está recorrendo. "Ademais, a decisão diz respeito apenas a um investigado e não sobre toda a operação", argumenta o Ministério Público.

'Estado investigativo'

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Os promotores calcularam, à época, um rombo de cerca de R$ 10 bilhões aos cofres públicos via o esquema de fraudes tributárias e sonegação envolvendo associações do setor, grupos de farmácias e distribuidoras de remédios que teriam feito uso de empresas de fachada para ocultação de bens.

Ao barrar o inquérito com relação a Marcos Colleta, a ministra destaca que, em sua avaliação, não se mostra suficiente, para afastar a ilegalidade temporal da investigação, a referência feita pelo juízo de origem à apreensão da quantia de R$ 9.525.250,00 na residência do ex-sócio da farmacêutica.

"Ainda que esse elemento possa ter servido, em momento anterior, como dado legitimador da continuidade da investigação, a manutenção do PIC por quase sete anos exige algo mais do que a remissão a um dado pretérito isolado", afirma Maria Marluce. "Exige demonstração de que, a partir dos elementos já colhidos, a investigação evoluiu de maneira concreta e justificável. Não é isso que se vê, ao menos do que os autos permitem inferir."

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Ela observa que, ao contrário, as informações oficiais indicam sucessivas dilações de prazo, culminando, inclusive, na concessão de novo período de 90 dias, a partir de maio de 2025, sem que se tenha notícia, nos documentos disponíveis, de resultado processualmente relevante.

A defesa de Coleta recorreu inicialmente à 2.ª Vara de São José dos Campos com um pedido de providências, visando o trancamento do PIC em relação a ele, alegando 'ausência de justa causa' e com a consequente liberação do numerário apreendido em sua residência.

O juízo da 2.ª Vara, no entanto, indeferiu o pedido ao fundamento de que o trancamento do PIC do Ministério Público constitui 'medida excepcional' e que, no caso, além da fraude no recolhimento do ICMS, haveria investigação por outros crimes tributários, contra a ordem econômica, organização criminosa e lavagem de capitais.

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O magistrado reputou também relevante a apreensão de R$ 9.52 milhões na residência do alvo e acolheu petição da Promotoria para prorrogação por 90 dias do prazo destinado à continuidade e conclusão das investigações.

Irresignada, a defesa levou o caso à 12.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a decisão de primeiro grau foi mantida. Por meio de um pedido de habeas corpus, Marcos Colleta arrastou a demanda ao Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a Procuradoria-Geral da República argumentou que o alegado excesso de prazo deveria ser examinado à luz da complexidade dos fatos e que o procedimento envolveria diversas empresas do ramo farmacêutico, seus sócios e diretores, bem como crimes tributários, econômicos, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro.

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A defesa reiterou a tese de que o procedimento 'tramita em flagrante excesso de prazo', há sete anos, e sem elementos válidos de autoria e materialidade quanto a Marcos Della Colleta.

Investigações eternizadas

"O problema jurídico central consiste em definir se a continuidade do PIC, especificamente em relação a Marcos Coletta, ainda se harmoniza com a garantia constitucional da razoável duração do processo e com a exigência de justa causa mínima", pondera a ministra Maria Marluce Caldas, do STJ.

Ela adverte que a Constituição assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, 'a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação'.

"Essa garantia não se limita à fase judicial em sentido estrito, mas alcança também os procedimentos investigatórios criminais, a fim de impedir investigações indefinidas, eternizadas ou prolongadas para além do razoável sem justificativa concreta e sem resultados minimamente significativos", adverte.

Segundo ela, não obstante a larga extensão temporal do procedimento do Ministério Público, 'não se extrai dos autos informação concreta e individualizada acerca de progresso substancial recente das investigações, especificamente em relação a Marcos Della Colleta, tampouco notícia de oferecimento de denúncia'.

Nos autos a Promotoria recusou um acordo de não persecução penal com o executivo ainda em maio de 2022, 'sem que disso tenha resultado, ao longo dos anos subsequentes, o ajuizamento da ação penal'.

Ao acolher manifestação da defesa, a ministra assinalou que 'investigações excessivamente prolongadas, sem justificativa concreta e sem obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade, ofendem a garantia constitucional da duração razoável do processo e devem ser sustadas'.