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ECONOMIA

Ministra da Gestão anuncia lançamento de fundo imobiliário da União, administrado pela Caixa

Escrito por Cícero Cotrim e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 17:47:00 Editado em 11.06.2026, 17:54:42
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A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou nesta quinta-feira, 11, o lançamento de um fundo imobiliário da União. O fundo será administrado pela Caixa Econômica Federal. A ideia é que imóveis públicos sem potencial de uso para políticas públicas possam alavancar investimentos.

"Vai ter um potencial enorme", não só para a venda de patrimônio da União como para a modernização nos prédios, disse a ministra, durante um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Dweck deu poucos detalhes sobre o funcionamento do novo fundo.

Segundo a ministra, na fase inicial, serão usados apenas imóveis da União localizados no Distrito Federal (DF).

Depois, quando o fundo estiver em plena operação, vai ser possível estudar o uso de propriedades em outras áreas do País.

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A ministra aproveitou, ainda, para criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que administrações anteriores prometeram montar um fundo com até R$ 1 trilhão em imóveis da União - uma ideia que foi mencionada diversas vezes pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

"Esse fundo tem como objetivo valorizar o patrimônio, não vender a qualquer custo", disse a ministra da Gestão.

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FUNDO IMOBILIÁRIO Governo LANÇAMENTO União
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