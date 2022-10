Ministério trabalha em renovação antecipada da concessão do Aeroporto de Brasília

Amanda Pupo (via Agência Estado)

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou nesta sexta-feira, 21, que a pasta está trabalhando na possibilidade de renovar antecipadamente o contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, administrado pela Inframerica. "Temos aeroporto de Brasília, em plena expansão, e estamos trabalhando numa renovação antecipada de contrato junto à concessionária Inframerica", disse o ministro ao lado do governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que apoia a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Sampaio, a prorrogação de contrato - mecanismo em que as concessionárias assumem novos compromissos de investimento para renovarem o contrato - permitiria a construção de um acesso ferroviário ao Aeroporto de Brasília.

O plano estaria dentro do projeto de um ramal ferroviário que conectaria Luziânia (GO) ao centro da capital federal. Esse trecho, contudo, segundo apurou a reportagem, seria viabilizado pela renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), administrada pela VLI, que já está há tempos em tratativa com o governo para prorrogar seu contrato.

O Aeroporto de Brasília está sob administração da Inframerica desde 2012, após leilão realizado naquele mesmo ano, prevendo um contrato de concessão de 25 anos. Além do ativo na capital federal, a Inframerica também administra o aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) - este em processo de devolução pela empresa.

Em plena corrida eleitoral pela Presidência, a declaração foi dada em cerimônia no Palácio do Buriti, em Brasília, sede do governo do DF, convocada para o ministério anunciar obras de duplicação de 17,2 quilômetros da BR-080/DF.