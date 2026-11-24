O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 24, que a pasta trabalha para renegociar o prazo de pagamento das taxas cobradas pela Força Aérea Brasileira (FAB) das companhias aéreas. A medida adiou para dezembro desembolsos que antes eram feitos mensalmente. Agora, o governo tenta obter um prazo ainda maior.

"Conseguimos repactuar o preço das taxas que são pagas à FAB, que eram pagas mês a mês e a gente jogou isso para o mês de dezembro. Estamos numa fase de negociação para ver se a gente consegue dar mais extensão nesse prazo. Trabalho por capital de giro", disse o ministro a jornalistas, após reunião com lideranças do setor no Airport National Meeting (ANM), em Brasília (DF).

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Tomé Franca lembrou que a renegociação faz parte de um conjunto de três medidas adotadas pelo governo para aliviar a pressão sobre os custos operacionais das companhias aéreas.

Além do adiamento dos pagamentos à FAB, ele citou a criação de linhas de financiamento para o setor com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e as isenções de PIS e Cofins, que, segundo ele, têm impacto direto nos custos das operações.

Ele também afirmou que o governo mantém discussões com a equipe econômica sobre outras medidas de alívio para o setor, incluindo questões relacionadas ao IOF e à incidência do Imposto de Renda sobre operações de leasing de aeronaves. Segundo ele, ainda não há definições sobre essas propostas, mas a equipe econômica demonstra sensibilidade às demandas das companhias.

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O ministro reconheceu que a pressão sobre os custos operacionais tende a afetar os preços das passagens aéreas, especialmente em razão do peso do querosene de aviação (QAV) e da variação cambial nos custos das empresas. Segundo ele, o governo trabalha para reduzir a pressão sobre o preço do combustível e buscar maior estabilidade do câmbio.

"Fato é que existe uma pressão muito grande nos custos da operação de serviços de transporte aéreo e, naturalmente, uma pressão sobre o custo. Há uma pressão sobre o aumento das passagens", disse ele.