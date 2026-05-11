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Ministério dos Transportes assina autorização para início das obras da Autopista Fluminense

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 18:40:00 Editado em 11.05.2026, 18:47:28
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O ministro dos Transportes, George Santoro, assinou nesta segunda-feira, 11, a ordem de serviço para o início das obras de melhorias da BR-101/RJ, informou a Pasta. O trecho ficou conhecido como Autopista Fluminense. Estão previstos investimentos de R$ 10,18 bilhões para modernizar 322,1 quilômetros da rodovia, entre a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e o entroncamento com a Ponte Presidente Costa e Silva, em Niterói (RJ).

"As intervenções previstas nesta nova etapa da concessão vão ampliar a capacidade viária e melhorar o fluxo do tráfego em pontos considerados críticos ao longo da rodovia. O projeto também prevê a redução de custos logísticos e o fortalecimento da competitividade da indústria fluminense", disse o Ministério de Transportes em nota.

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A modernização do contrato da BR-101/RJ foi leiloada em novembro de 2025. A concessionária Arteris S.A., que administrava o trecho, venceu o certame e assumiu novas obrigações de investimento e ampliação da infraestrutura viária.

O contrato, com duração de 22 anos, inclui serviços considerados essenciais para ampliar a fluidez da estrada e melhorar a mobilidade dos fluminenses. Estão previstas novas passarelas, paradas de ônibus e um Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros (PPD).

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) classifica a BR-101 como "importante via logística e de acesso terrestre para a região da bacia de Campos", polo produtor de petróleo do País.

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MT/ASSINATURA/INÍCIO/OBRAS/AUTOPISTA FLUMINENSE
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