Broadcast (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério do Trabalho e Emprego divulga na próxima quarta-feira, às 14h, os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de fevereiro. Às 14h30, o ministro Luiz Marinho dará entrevista para comentar os dados.

continua após publicidade .

Segundo o Projeções Broadcast, a mediana do mercado indica criação líquida de 156,5 mil postos formais de emprego no Caged de fevereiro. As estimativas vão de 124,70 mil a 261,430 vagas.