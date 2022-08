Ministério diz que seguem suspensos embarques do Frigorífico Redentor à China

Sandy Oliveira (via Agência Estado)

O Ministério da Agricultura afirma que seguem suspensos os embarques de carne bovina da unidade do Frigorífico Redentor em Guarantã do Norte (MT) para a China. Mais cedo, a empresa havia informado que a pasta teria conseguir reverter a suspensão.

Em nota encaminhada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Ministério esclarece que a suspensão se mantém por "imposição da autoridade sanitária chinesa".

Dessa forma, acrescenta o Ministério, a Administração Geral de Alfândegas do país (Gaac, na sigla em inglês) realizará, ainda, avaliação do plano de ação para que a suspensão seja ou não retirada. A pasta disse também que o estabelecimento corrigiu "as não-conformidades" que levaram à suspensão da certificação imposta pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) local.

A Gaac havia notificado a suspensão dos embarques da unidade na última terça-feira, 9, sem informar os motivos ou quando retomariam as importações. Até o momento, o governo chinês não realizou novos comunicados sobre a retomada ou não das importações.