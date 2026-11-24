O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 24, que o governo não tem planos - neste momento - de conceder o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), porque as receitas do terminal ainda são necessárias para sustentar a operação da Infraero em aeroportos regionais.

"Não existe um projeto de concessão do Santos Dumont ainda, até porque a Infraero, hoje, para continuar atuando e gerindo esses aeroportos regionais, precisa da receita do Santos Dumont. Portanto, não há nenhuma orientação nesse momento em que pese todo esse processo de concessão", disse após participar do Airport National Meeting (ANM), em Brasília.

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Apesar de defender a manutenção da estatal, Franca disse que a Infraero precisa repensar sua atuação para os próximos anos, independentemente de uma eventual concessão do Santos Dumont. Entre as possibilidades, mencionou uma atuação mais voltada à gestão de aeroportos regionais, à estruturação de projetos, à prestação de serviços a Estados e municípios e à capacitação de profissionais do setor.

"Tem muita coisa que a Infraero pode fazer, além de manter e gerir os aeroportos regionais e o aeroporto Santos Dumont", afirmou. Segundo o ministro, a empresa reúne profissionais com experiência em gestão aeroportuária que poderiam contribuir para a qualificação do setor.

Franca também defendeu a preservação da Infraero pela capacidade de assumir a operação de aeroportos em situações emergenciais. Como exemplo, citou a atuação da estatal no apoio à operação de terminais no Rio Grande do Sul durante as enchentes.

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O ministro afirmou ainda que a estatal tem condições de gerir, investir e modernizar os aeroportos sob sua responsabilidade e de operar de forma eficiente. Reiterou que não há, no momento, projeto para conceder o Santos Dumont.