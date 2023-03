Ministério de Portos e Aeroportos terá escritório de representação na capital paulista

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, terá um posto de trabalho no Estado de São Paulo. Portaria assinada por ele e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 24, cria o 'Escritório de Representação do Ministério de Portos e Aeroportos em São Paulo, unidade descentralizada do Gabinete do Ministro, localizado na cidade de São Paulo (SP)'.

Para atender ao ministro no local, serão realocados um cargo comissionado executivo e função comissionada executiva, ambos de assessor do gabinete do ministro.

Os ocupantes dos cargos terão exercício na capital paulista.