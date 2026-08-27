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Ministério das Comunicações nega interesse da Telebras por ativos de infraestrutura da Oi

Escrito por Amélia Alves. Colaborou Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Procurado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta quinta-feira, 27, o Ministério das Comunicações negou, oficialmente, qualquer interesse da Telebras pelos ativos de infraestrutura da Oi, que teve a sua falência decretada nesta semana. "Isso é boato que existe há algum tempo, e sempre negamos", reitera a pasta, na nota.

Em julho, em entrevista ao Broadcast, o ministro das Comunicações Frederico Siqueira Filho já afirmava que o governo não deveria interferir nos contratos da Oi e que deveria esperar uma "solução de mercado".

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O fato é que as ações da Telebras vêm surfando em cima dos rumores. Na quarta-feira, o papel subiu mais de 30%. Em agosto, acumula valorização de 80%.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ON opera em queda de 5,16% e a PN, baixa de 6,95%.

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OI/ATIVOS/TELEBRAS/INTERESSE/MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES/NEGATIVA
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