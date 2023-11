Ministério da Agricultura instala câmara temática de carbono

O Ministério da Agricultura instalou na tarde desta terça-feira, 28, a Câmara Temática AgroCarbono Sustentável. O colegiado funcionará como um órgão de consulta do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na temática de mercado de carbono e métricas de carbono para a agropecuária. "Frango carbono zero, café carbono zero, carne bovina carbono zero estão na nossa mão. Depende do governo fazer funcionar com agenda centralizada e protocolos (padronizados) pela Embrapa", disse o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, no ato de instalação do colegiado na sede da pasta.

continua após publicidade

A câmara será presidida pelo assessor especial do ministro, José Angelo Mazzillo Junior. Segundo Augustin, Fávaro receberá representantes das câmaras temáticas todas as terças-feiras. O colegiado terá quatro grupos de trabalho: taxonomia do agro, carbono e metrificação do agro, rastreabilidade e certificação e atração de investidores. Além da de carbono, o ministério conta com outros 37 colegiados temáticos e setoriais.

A presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá, defendeu uma agenda sistêmica e organizada para a temática do carbono. "Temos protocolos de baixo carbono desde 2018. Temos a calculadora de carbono e temos responsabilidade de gerar as métricas. Essa temática tem que ter sustentabilidade para manter a articulação", afirmou Silvia na instalação da câmara.