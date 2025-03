Ministério da Agricultura apreende 10,8 mil litros de azeite fraudado

A Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura apreendeu 10.800 litros de azeite fraudado em um centro de distribuição de supermercados em Osasco (SP), informou a pasta em nota. O produto era vendido como "azeite de oliva extravirgem", mas continha mistura de óleos vegetais, segundo a pasta.

O produto era da marca Azapa e foi considerado impróprio para consumo humano. A investigação derivou de denúncia registrada na ouvidoria do ministério.

De acordo com os auditores federais fiscais agropecuários que realizaram a apreensão, a responsabilidade pelo caso é do importador localizado em Osasco, que possui uma rede de supermercados em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

"Trata-se de um produto caracterizado como fraudado por conter mistura de outros óleos vegetais", afirmou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso, em nota.

O produto foi fiscalizado e coletado para análise tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul.

Segundo o ministério, caso a irregularidade seja comprovada, a empresa importadora responderá às penalidades previstas na legislação, incluindo multas e possível interdição. Produtos fraudados devem ser destinados para fins industriais, como a produção de biodiesel, ou inutilizados sob supervisão de órgãos ambientais.