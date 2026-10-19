Ministério confirma foco de Doença de Newcastle em produção comercial de perus em SC

O Ministério da Agricultura confirmou nesta segunda-feira, 19, um foco da Doença de Newcastle (DNC), doença viral que afeta aves, em produção comercial em perus em Nova Itaberaba, oeste de Santa Catarina. A confirmação foi feita em coletiva de imprensa realizada na sede da pasta. O foco já foi controlado pelo serviço sanitário com base no protocolo previsto no "Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle".

O ministro da Agricultura, André de Paula, destacou que a identificação do caso ocorreu no âmbito da vigilância ativa, o que, segundo ele, demonstra a eficiência do sistema de defesa agropecuária. "Não foi fruto de uma suspeita, não foi fruto de uma vigilância ativa que prova a eficiência do sistema agropecuário", afirmou.

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A informação da suspeita foi antecipada mais cedo pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A suspeita constava como investigação em curso em produção doméstica de perus na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.

De acordo com a plataforma, o atendimento ao caso, ou seja, a coleta de material, foi registrado em 14 de outubro. A plataforma, entretanto, não distingue se a investigação é quanto à gripe aviária ou Newcastle.

O foco foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA-SP), reconhecido como unidade de referência para influenza aviária e DNC pela Organização Mundial de Saúde Animal.

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Este é o segundo caso já registrado de Newcastle em produção comercial no Brasil. O primeiro foi em 17 de julho de 2024, quando um caso foi identificado em um estabelecimento de avicultura comercial de corte em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, o foco foi debelado em menos de dez dias após a confirmação, com a notificação de conclusão em 25 de julho daquele ano. As suspeitas na época eram de contaminação em virtude dos efeitos das enchentes registradas no Estado.

A Doença de Newcastle é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. É uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A DNC não é transmitida ao consumo de produtos avícolas inspecionados, que permanece sem contraindicações.