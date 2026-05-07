Minerva tem lucro de R$ 87 mi no 1º trimestre; queda é de 52,8% ante 1º trimestre de 2025

A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 87,3 milhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 52,8% em relação ao valor de R$ 185 milhões apurado em igual período do ano passado, informou a empresa, na quarta-feira, 6, depois do fechamento do mercado financeiro. O desempenho foi pressionado principalmente pelo resultado financeiro negativo em meio à valorização do real no período.

Apesar da retração do lucro, o Ebitda somou R$ 1,118 bilhão no trimestre, alta de 16,2% na comparação anual, enquanto a margem Ebitda ficou em 8,3%, ante 8,6% um ano antes. Já a receita líquida alcançou R$ 13,4 bilhões, avanço de 19,8%. Nos últimos 12 meses, a receita líquida atingiu R$ 57 bilhões e o Ebitda R$ 5 bilhões, ambos recordes para o período.

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"O trimestre foi bastante difícil e volátil, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mesmo assim, conseguimos manter o ritmo de crescimento", afirmou o CFO da companhia, Edison Ticle, à imprensa.

Segundo o executivo, a queda do lucro líquido foi explicada principalmente pelo desempenho financeiro. "No ano passado tivemos um resultado positivo e, neste ano, um resultado negativo, porque o real apreciou muito no período", disse.

A companhia encerrou março com alavancagem líquida estável em 2,7 vezes dívida líquida/Ebitda, mesmo patamar do encerramento de 2025. A posição de caixa ficou em cerca de R$ 11 bilhões.

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O fluxo de caixa livre ficou negativo em R$ 800 milhões no trimestre, afetado por efeitos sazonais ligados ao capital de giro e ao pagamento de fornecedores. Segundo Ticle, houve um efeito concentrado na conta de fornecedores, especialmente pecuaristas, que postergaram recebimentos do quarto trimestre para o início de 2026. "Se não fosse esse efeito sazonal, teríamos geração de caixa livre perto de R$ 100 milhões no trimestre", afirmou.

A Minerva também manteve a estratégia de gestão ativa de passivos. Desde o início de 2026, a companhia recomprou cerca de US$ 228,9 milhões em bonds, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Desde o início de 2025, as recompras acumulam US$ 613,7 milhões. A empresa destacou ainda que a emissão de US$ 600 milhões em bonds com vencimento em 2036 teve demanda 2,5 vezes superior à oferta, reforçando a estratégia de alongamento do perfil da dívida.

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Volume de vendas

A Minerva Foods iniciou 2026 com expansão do volume de vendas e avanço das exportações, sustentada pela integração dos ativos adquiridos na América do Sul e pelo cenário global de oferta restrita de carne bovina. O volume total comercializado pela companhia somou 481,7 mil toneladas no primeiro trimestre, alta de 16,2% na comparação anual.

A receita bruta consolidada atingiu R$ 14,5 bilhões no período, crescimento de 21,3%, enquanto as exportações responderam por 55% do total. Nos últimos 12 meses, o volume total vendido alcançou 2,04 milhões de toneladas, avanço de 30%.

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Segundo o CEO Fernando Queiroz, o cenário internacional segue favorável para exportadores sul-americanos em razão da menor disponibilidade global de proteína bovina. "O cenário de oferta e demanda mundial está cada vez mais apertado e com tendência de diminuição de fornecimento, deixando a América do Sul como grande player mundial", afirmou.

A companhia destacou que China e Estados Unidos permaneceram como os principais destinos das exportações no trimestre. Segundo a administração, a demanda chinesa voltou a acelerar no início do ano, enquanto os EUA seguem enfrentando restrições na oferta de gado, abrindo espaço para fornecedores da América do Sul.

Queiroz afirmou ainda que a diversificação geográfica da companhia tem ampliado a capacidade de arbitragem entre mercados e mitigação de riscos comerciais e geopolíticos. "Isso serve como mitigador de risco para as medidas geopolíticas tarifárias que existem em diversos países", disse.

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O executivo também destacou o avanço da integração das plantas adquiridas na região. "O amadurecimento desde a aquisição das fábricas mostram como a Minerva vem extraindo valor dessas operações", afirmou.