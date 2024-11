Minerva conclui compra de ativos da Marfrig no Brasil e em outros países da América do Sul

A Minerva anunciou ao mercado em fato relevante que finalizou a aquisição de 13 unidades industriais e de um centro de distribuição pertencentes à Marfrig. A transação, no valor de aproximadamente R$ 5,68 bilhões, foi realizada após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato de compra e venda entre as empresas.

A aquisição inclui estabelecimentos localizados no Brasil, na Argentina e no Chile, e amplia a capacidade industrial da Minerva, que agora opera 46 unidades distribuídas por sete países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália.

Anteriormente, haviam sido pagos R$ 1,5 bilhão no anúncio do negócio, no ano passado.

A Minerva informou que os novos ativos permitirão à empresa processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente. O primeiro abate nas unidades adquiridas está previsto para 4 de novembro, como parte do cronograma de integração operacional.

Além disso, a companhia convocará uma assembleia-geral para ratificar a operação, conforme exige a Lei das S.A. Acionistas que discordarem da transação poderão exercer o direito de retirada, caso aplicável, com reembolso de suas ações, seguindo os valores do patrimônio líquido da empresa.

A Minerva também aguarda aprovação regulatória para concluir outra aquisição relacionada a três plantas de abate no Uruguai, como parte de sua estratégia de expansão na região.

"Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Essa iniciativa está em linha com a estratégia de negócios da Minerva Foods e complementa de forma singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal, sempre respeitando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, disciplina financeira e a geração de valor para os acionistas", disse a companhia, no fato relevante assinado pelo diretor de relação com investidores, Edison Ticle.