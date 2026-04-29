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Microsoft supera em lucro e receita em relação ao mesmo período no ano passado

Escrito por Letícia Araújo*, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:19:00 Editado em 29.04.2026, 18:28:25
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A registrou lucro líquido de US$ 31,77 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, uma alta de 20% (em moeda corrente) . Os lucros ajustados foram de US$ 4,27 por ação, acima do esperado por analistas da FactSet, de US$ 4,05. Mas a empresa viu seu fluxo de caixa livre recuar diante de investimentos, ajudando a penalizar a ação.

Nos três meses encerrados em 31 de março, a receita foi de US$ 82,9 bilhões, o que significa um aumento de 15% (em moeda corrente) em comparação com o trimestre do ano anterior. O valor também é acima do esperado pela FactSet, de US$ 81,4 bilhões.

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A empresa, contudo, viu uma queda no fluxo de caixa livre de 22%, para US$ 15,8 bilhões, devido aos maiores investimentos em função do aumento da demanda por serviços em nuvem.

Os serviços de nuvem e de inteligência artificial da empresa impulsionaram os resultados, segundo o comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29. A receita do Microsoft Cloud foi de US$ 54,4 bilhões, subiu 25%, enquanto a "nuvem inteligente", com aplicativos como Azure, registraram receita de US$ 34,7 bilhões, uma alta de 28%.

"Estamos focados em fornecer infraestrutura e soluções de nuvem e IA que capacitem todas as empresas a maximizar seus resultados na era da computação colaborativa ... nosso negócio de IA ultrapassou a marca de US$ 37 bilhões em receita anual, um aumento de 123% em relação ao ano anterior", declarou o CEO da empresa, Satya Nadella.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.

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