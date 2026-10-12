Microsoft lança o Maia 300, novo chip de inteligência artificial

A Microsoft revelou nesta segunda-feira seu mais recente chip de inteligência artificial (IA), nomeado de Maia 300, como parte do esforço para implantar hardware próprio em seus data centers.

A Microsoft projeta que o Maia 300 processe 40% mais tokens - a unidade de medida de entradas e saídas em uma consulta de IA - por megawatt de energia do que os principais sistemas baseados em GPUs do mercado. O chip também possui a maior largura de banda de memória da categoria, segundo a empresa. A Microsoft informou ainda que o Maia será "o principal sistema de inferência de IA para os produtos e serviços da Microsoft".

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O sistema Maia 300 começará a ser instalado na infraestrutura de computação em nuvem da Microsoft a partir de 2027, juntando-se ao antecessor Maia 200. A empresa prevê rodar múltiplos gigawatts em cargas de trabalho de IA com hardware Maia já a partir do próximo ano.

A expansão da linha Maia é o sinal mais recente de que grandes companhias de IA buscam ampliar o uso de hardware próprio para reduzir a dependência de chips terceirizados e de alto custo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado