Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Microsoft informou nesta sexta-feira, 13, que corrigiu o problema que provocou a interrupção de seus serviços, mas que continua trabalhando para restabelecer o acesso de clientes e regiões que ainda enfrentam dificuldades. A companhia apontou em comunicado nas redes sociais que observa uma recuperação ampla e estabilidade em suas plataformas.

Segundo a companhia, a restauração foi realizada de forma gradual, com verificações de estabilidade em cada etapa, diante do volume de demanda. Após sanar e efetuar análise do problema, a Microsoft se comprometeu a divulgar relatório completo sobre o incidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a companhia, a falha foi causada por um problema técnico durante uma atualização anterior de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança mais recente na infraestrutura.

A empresa ressaltou que o incidente não teve relação com ataques cibernéticos ou inteligência artificial.

A pane começou na quinta-feira, 12, e afetou serviços do Microsoft 365, incluindo Outlook, Teams e Copilot, com relatos de falhas em diferentes regiões do mundo. Inicialmente, a empresa identificou uma carga elevada em parte de sua infraestrutura de rede, que provocava erros de conexão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A interrupção atingiu usuários de 74 países e territórios, segundo o site de monitoramento Downdetector.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MICROSOFT/APAGÃO/ATUALIZAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV