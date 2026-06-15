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Microsoft é acusada de enganar investidores sobre crescimento do Azure e gastos com IA nos EUA

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 17:02:00 Editado em 15.06.2026, 17:12:50
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A Microsoft foi acusada de fraudar e enganar investidores sobre o crescimento desacelerado de sua unidade de nuvem Azure e os planos de gastar pesadamente em infraestrutura de inteligência artificial (IA), em um processo judicial de acionistas nos Estados Unidos.

A ação coletiva proposta, que foi apresentada em um tribunal distrital federal em Seattle na sexta-feira, alegou que a Microsoft fez declarações falsas ou enganosas em vários relatórios corporativos trimestrais, aparições em conferências e durante sua reunião anual de acionistas.

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De acordo com o processo, a empresa citou seu negócio de nuvem Azure como um motor de crescimento chave, enquanto minimizava preocupações sobre seus investimentos em IA, elevando assim o preço de suas ações a máximas históricas.

O período da classe proposta vai de 1º de maio de 2025 a 28 de janeiro de 2026, quando a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal que fizeram suas ações caírem. Nesse trimestre, a Microsoft registrou um crescimento de receita de 39% para seus negócios de nuvem Azure e outros, uma queda sequencial. A empresa também relatou um aumento nos gastos de capital em relação ao trimestre do ano anterior.

O processo acusou a empresa de saber, ou desconsiderar de forma imprudente, que os documentos públicos e declarações que emitiu durante o período eram materialmente falsos e enganosos. O processo foi liderado pelo City of St. Clair Shores Police and Fire Retirement System, um fundo de pensão baseado em Michigan.

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Um porta-voz da Microsoft disse que a empresa está ciente da queixa e acredita que as alegações são infundadas.

"A Microsoft defende a integridade de suas declarações públicas e se defenderá vigorosamente no tribunal", disse o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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