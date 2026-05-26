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Micron toca US$ 1 tri em valor de mercado com rali de chips, impulso de IA e elogio de Trump

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 13:13:00 Editado em 27.05.2026, 01:36:41
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A Micron Technology tocou pela primeira vez a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado nesta terça-feira, 26, impulsionada pelo rali global do setor de semicondutores, pela corrida por infraestrutura de inteligência artificial (IA) e após receber elogios públicos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As ações da fabricante norte-americana de chips de memória atingiram a máxima histórica intradiária de US$ 891,27 em Nova York, o que levou a companhia a superar momentaneamente o nível trilionário.

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O movimento amplia uma forte sequência de valorização: os papéis acumulam alta de mais de 200% em 2026 e avançam acima de 800% nos últimos 12 meses, refletindo o entusiasmo do mercado com a demanda crescente por chips de memória de alta performance usados em servidores e sistemas de IA generativa.

Em comício realizado na sexta-feira em Nova York, Trump afirmou que a Micron é "ótima" e destacou os investimentos da empresa em território americano. No ano passado, a companhia anunciou planos de investir até US$ 200 bilhões para expandir produção e pesquisa de semicondutores nos EUA, incluindo um projeto de até US$ 100 bilhões para construir a maior fábrica de chips do país, no Estado de Nova York. A unidade deve iniciar operações em 2030.

Além do impulso doméstico, o setor também acompanhou o forte desempenho de empresas de semicondutores na Ásia. Em Hong Kong, ações chinesas ligadas a chips avançaram após otimismo com novos projetos da Huawei, enquanto, na Coreia do Sul, SK Hynix e Samsung Electronics também registraram ganhos.

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Analistas do UBS reforçaram recomendação de compra para a Micron e elevaram o preço-alvo da ação para US$ 1.625. O banco citou contratos de longo prazo, maior previsibilidade de demanda e potencial de expansão estrutural do mercado de memória para IA. A instituição também revisou para cima estimativas de lucro e geração de caixa entre 2027 e 2029.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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