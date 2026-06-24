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Micron Technology superou as altas expectativas de Wall Street para seu 3º trimestre fiscal

Escrito por Darlan de Azevedo e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 17:39:00 Editado em 25.06.2026, 07:05:24
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A gigante de chips de memória Micron Technology superou nesta quarta-feira, 24, as altas expectativas de Wall Street para seu terceiro trimestre fiscal e para suas projeções.

A empresa obteve um lucro líquido ajustado de US$ 28,86 bilhões, ou US$ 25,11 por ação, no trimestre encerrado em 28 de maio. Analistas consultados pela FactSet esperavam ganhos de US$ 20,86 por ação.

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Já a receita foi de US$ 41,46 bilhões no mesmo período, também acima da previsão de US$ 35,91 bilhões do mercado. No mesmo trimestre do ano passado, a empresa teve vendas de US$ 9,3 bilhões, obtendo um crescimento de mais de 346%.

Foi o sexto trimestre consecutivo da empresa com ganhos anuais porcentuais de três dígitos em meio a forte demanda por seus chips de memória para data centers de inteligência artificial (IA). A escassez de suprimentos aumentou os preços médios de venda dos chips de memória DRAM e Nand, segundo a Micron.

Para o trimestre atual, a empresa prevê ganhos ajustados de US$ 31 por ação sobre vendas de US$ 50 bilhões. Os analistas esperam ganhos de US$ 25,72 por ação sobre vendas de US$ 43,58 bilhões.

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Às 17h26 (de Brasília), as ações da Micron subiam 13,28% no after hours de Nova York.

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