Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Micron planeja laboratório de pesquisa de US$ 10 bilhões, endossada por Apple e governo Trump

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Micron Technology investirá US$ 10 bilhões na próxima década em uma instituição de pesquisa enquanto busca maneiras de desobstruir a cadeia de suprimentos de memória, anunciou a empresa na quinta-feira, 20.

Os Laboratórios de Pesquisa Micron reunirão academia, governo, a indústria de chips e clientes para buscar avanços na arquitetura e fabricação de semicondutores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Micron espera iniciar a construção no próximo ano em um campus principal em Boise, Idaho.

O anúncio ocorre enquanto a Micron tenta afastar a concorrência potencial de fornecedores chineses de memória. A Micron obteve endossos notáveis tanto da administração Trump quanto da Apple, um cliente central que o governo desencorajou de usar hardware importado da China.

As ações da Micron subiram 3,97% na quinta-feira. As ações dispararam mais de 700% no último ano, elevando a capitalização de mercado da empresa acima de US$ 1 trilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A demanda por chips de memória agora supera em muito a oferta, elevando os preços e as margens de lucro a níveis históricos. Além da Micron, rivais como SK Hynix, Samsung Electronics e Sandisk estão todos colhendo os benefícios.

Mas a memória é uma indústria historicamente cíclica, e as empresas precisam expandir a oferta para manter a participação de mercado a longo prazo e capturar a crescente demanda. A Micron, por exemplo, planeja investir US$ 250 bilhões em sua cadeia de suprimentos nos EUA até 2035. Ela iniciou a construção de uma instalação de US$ 100 bilhões em Nova York, no início deste ano.

A expectativa predominante é que a nova oferta desacelere o ritmo acelerado da inflação de memória. Mas avanços em pesquisa poderiam, em teoria, manter os custos de produção baixos e ajudar a Micron a vender produtos de memória mais avançados e de maior margem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dito isso, $10 bilhões ainda é muito dinheiro. As despesas de capital totais da Micron devem totalizar cerca de US$ 28 bilhões no ano fiscal de 2026 e US$ 47 bilhões no próximo ano, segundo a FactSet. Cada bilhão investido em projetos de longo prazo representa um bilhão retirado do fluxo de caixa livre de curto prazo.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA LABORATÓRIO Micron Technology PESQUISA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV