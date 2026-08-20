Micron planeja laboratório de pesquisa de US$ 10 bilhões, endossada por Apple e governo Trump

A Micron Technology investirá US$ 10 bilhões na próxima década em uma instituição de pesquisa enquanto busca maneiras de desobstruir a cadeia de suprimentos de memória, anunciou a empresa na quinta-feira, 20.

Os Laboratórios de Pesquisa Micron reunirão academia, governo, a indústria de chips e clientes para buscar avanços na arquitetura e fabricação de semicondutores.

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A Micron espera iniciar a construção no próximo ano em um campus principal em Boise, Idaho.

O anúncio ocorre enquanto a Micron tenta afastar a concorrência potencial de fornecedores chineses de memória. A Micron obteve endossos notáveis tanto da administração Trump quanto da Apple, um cliente central que o governo desencorajou de usar hardware importado da China.

As ações da Micron subiram 3,97% na quinta-feira. As ações dispararam mais de 700% no último ano, elevando a capitalização de mercado da empresa acima de US$ 1 trilhão.

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A demanda por chips de memória agora supera em muito a oferta, elevando os preços e as margens de lucro a níveis históricos. Além da Micron, rivais como SK Hynix, Samsung Electronics e Sandisk estão todos colhendo os benefícios.

Mas a memória é uma indústria historicamente cíclica, e as empresas precisam expandir a oferta para manter a participação de mercado a longo prazo e capturar a crescente demanda. A Micron, por exemplo, planeja investir US$ 250 bilhões em sua cadeia de suprimentos nos EUA até 2035. Ela iniciou a construção de uma instalação de US$ 100 bilhões em Nova York, no início deste ano.

A expectativa predominante é que a nova oferta desacelere o ritmo acelerado da inflação de memória. Mas avanços em pesquisa poderiam, em teoria, manter os custos de produção baixos e ajudar a Micron a vender produtos de memória mais avançados e de maior margem.

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Dito isso, $10 bilhões ainda é muito dinheiro. As despesas de capital totais da Micron devem totalizar cerca de US$ 28 bilhões no ano fiscal de 2026 e US$ 47 bilhões no próximo ano, segundo a FactSet. Cada bilhão investido em projetos de longo prazo representa um bilhão retirado do fluxo de caixa livre de curto prazo.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast