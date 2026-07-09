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Micron investirá até US$ 3 bilhões para fortalecer cadeia de suprimentos de chips nos EUA

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 13:21:00 Editado em 09.07.2026, 13:30:39
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A Micron Technology anunciou nesta quinta-feira (9) um plano para investir até US$ 3 bilhões no fortalecimento da cadeia de suprimentos de semicondutores dos Estados Unidos, em meio ao aumento da demanda por chips de memória impulsionada pela inteligência artificial (IA). A empresa também elevou sua previsão de investimentos para mais de US$ 250 bilhões até 2035 e afirmou que os aportes apoiarão sua meta de longo prazo de produzir 40% de sua memória DRAM em território americano.

Como parte da iniciativa, a companhia fornecerá US$ 500 milhões em financiamento estratégico à GlobalWafers para ampliar sua fábrica de discos de silício de 300 milímetros, chamados de "wafers", em Sherman, no Texas.

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Além do aporte, as empresas firmarão um contrato de fornecimento de 10 anos, garantindo à Micron acesso a uma capacidade significativa de wafers de silício para sustentar seus planos de expansão da produção nos EUA. As companhias também pretendem colaborar no desenvolvimento de tecnologias de wafers de próxima geração e em inovações de processos de fabricação.

Segundo a Micron, o investimento busca assegurar o fornecimento doméstico de insumos críticos, aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos e dar maior flexibilidade ao planejamento de longo prazo. "Garantir um fornecimento confiável de materiais críticos é essencial para apoiar nosso crescimento de longo prazo e nosso roteiro tecnológico", afirmou o diretor de compras da empresa, Ben Tessone.

A Micron também informou que acelerou seus investimentos nos Estados Unidos ao iniciar oficialmente a construção de sua fábrica de chips em Nova York, reforçando a estratégia de expansão da capacidade doméstica de manufatura de semicondutores.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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