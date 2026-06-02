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Meu cenário é que haverá trégua na guerra até início da Copa do Mundo, diz CEO da Verde Asset

Escrito por Arícia Martins (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 21:27:00 Editado em 02.06.2026, 21:38:33
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O CEO da Verde Asset e gestor do Fundo Verde, Luis Stuhlberger, afirmou nesta terça-feira, 2, que conta com uma trégua na guerra no Oriente Médio até o início da Copa do Mundo de 2026. A partida de abertura do evento esportivo, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, acontecerá no próximo dia 11.

Ao participar de live promovida pela corretora Avenue, Stuhlberger avaliou que a pausa no confronto se estenderia, ao menos, até as eleições de meio de mandato nos EUA, que ocorrem em 3 de novembro. Isso porque, ao contrário de outros conflitos, que aumentaram a popularidade dos presidentes em exercício, o atual é a que trouxe menor aprovação para a administração Trump, observou o gestor.

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"Se algo não for feito, o Partido Republicano corre o risco de perder a House Câmara dos Deputados e o Senado", alertou. Ele ainda cogitou, em um cenário hipotético, a seleção iraniana em campo nos EUA e ovacionada por opositores do governo Trump, como os democratas.

Sobre os impactos econômicos da guerra, além da pressão fiscal em diversos países, que elevaram gastos com defesa, Stuhlberger avaliou que o efeito maior se deu sobre a inflação, mais do que na atividade, embora o mundo não esteja "inflacionista".

"Há inflação de petróleo e bens industriais, mas salários e aluguéis estão sob controle e vivemos em mundo onde a Ásia é grande exportador de deflação", observou.

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