Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Metais: ouro fecha em queda, em correção de ganhos, antes do CPI dos EUA

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 12, em correção aos ganhos recentes, em um dia de liquidez reduzida por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA. Os investidores mantêm a atenção na publicação do índice de preços ao consumidor (CPI), na quarta-feira, que pode trazer mais sinais sobre a trajetória de juros a ser seguida pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,61%, a US$ 4.190,60 por onça-troy. A prata para dezembro recuou 0,87%, a US$ 60,51 por onça-troy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em análise, o Saxo Bank afirma que o ouro tem encontrado dificuldades, mais uma vez, para se firmar acima da marca de US$ 4.200. Para o banco, a alta nos preços do metal na sexta-feira foi impulsionada pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e pela desvalorização do petróleo.

Para a Infinox, o foco da semana recai sobre os dados de inflação dos EUA, em busca de pistas sobre o próximo movimento do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros. Em geral, um ambiente de juros mais altos tende a pressionar ativos que não pagam juros, como o ouro.

No entanto, a corretora ressalta que preços de energia mais baixos podem atenuar as preocupações com a inflação e reduzir a pressão sobre os rendimentos dos títulos, oferecendo algum suporte ao ouro. "O cenário de juros continua desafiador e deixa o metal precioso vulnerável a uma nova onda de vendas", pondera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mercado ouro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV